أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لهادي الجيار ويسرا وفيفي عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنان هادي الجيار تحسنت، اليوم السبت، عن الأمس، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله العناية بأحد المستشفيات.

أضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي: "حالة أستاذ هادي الجيار النهاردة أحسن من امبارح والأمور مستقرة، ونتمنى له الشفاء، ونرجو من محبيه والزملاء الدعاء له".

وبالنسبة لحالة الفنانة يسرا التي تعاني هي الأخرى من فيروس كورونا؛ قال: "أحسن كتير"، وهو نفس ما قاله حول حالة الفنانة فيفي عبده التي تمر بأزمة صحية مؤخرا.