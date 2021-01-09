تامر حسني نجم حفل كأس العالم لكرة اليد.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان تامر حسني، عن اختياره لتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر هذا العام، والتي تحمل عنوان "ارفع إيدك".

ونشر تامر صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "تشرفت باختياري لأكون الواجهة المصرية الفنية بتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد بعنوان (ارفع إيدك)، وكأس العالم السنة دي بتستضيفه مصر خلال أيام".

أضاف: "أيضا سأتشرف بتقديم حفل الافتتاح بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، وتم تصوير الأغنية واخترت يشاركني الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى، وسأقدم لأول مرة صوت جديد مميز هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية".

اختتم: "الكليب من إخراج المخرج الرائع أشرف حمدي، وبشكر كل القائمين على العمل، وشكر خاص أوي للأستاذ ناصف والأستاذ شريف".

من جانب آخر، طرح تامر حسني، مطلع يناير الجاري، فيديو كليب أغنية "خليك فولاذي" من ألبوم حامل نفس الاسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "روتانا"، وتخطت مشاهدات الكليب 4 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" حتى الآن.