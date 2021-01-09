تحذير شديد اللهجة من أشرف زكي: أي فنان هيهاجم التاني على السوشيال ميديا سيتم إيقافه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أزمة اتهام الفنانة رحاب الجمل لزميلها باسم سمرة بالإساءة لها ولزملاء آخرين في أثناء التحضير لفيلم "الديك العياط".

ووجه زكي رسالة لكل الفنانين، قائلا: "مينفعش نهاجم بعض أو نتجاوز ضد بعض على السوشيال ميديا، لو حد غلط عليك أن تقدم مذكرة للنقابة وهتاخد حقك في خلال 24 ساعة".

وأضاف زكي، خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامي سيد علي: "لن أسمح أن يصبح نجوم الفن مادة لأن ينال منّا أحد، أنا عارف أن الفنانين السبب، عشان كده بوجه تحذير شديد اللهجة أن أي فنان هيعمل كده سيتعرض للإيقاف فورا، لو لدى أي فنان مشكلة فليتقدم بمذكرة للنقابة، إنما مينفعش نعمل في بعض كده".

تابع: "أنا معرفش مين غلطان في الموضوع ده، في مذكرة هتوصلني وفي لجان تحقيق هتحقق هتقول مين غلطان، ومفيش حد فوق القانون والغلطان هيتعاقب".

وكانت رحاب الجمل، قالت في تدوينة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب".

وتابعت: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وإنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. دي ماتتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".

وأضافت في تدوينة أخرى: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق".

وأكدت رحاب الجمل، في تصريحات لها، أن باسم سمرة هو المقصود باتهامها، ويجمعهما الفيلم بالنجوم: نضال الشافعي، سهر الصايغ، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عمر كمال، عفاف شعيب وغيرهم.