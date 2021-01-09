10 معلومات عن إبراهيم خان.. سحل سعاد حسني وتزوج سهير رمزي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل علينا اليوم السبت، ذكرى وفاة الفنان إبراهيم خان، والذي رحل عن عالمنا في 9 يناير عام 2007.

"الخليج 365" يستعرض لكم في هذا التقرير معلومات عن إبراهيم خان:

- وُلد في منطقة ود مدني بالسودان يوم 12 أغسطس 1936 من أب سوداني وأم مصرية.

- بدأ مشواره في إذاعة ركن السودان وقدّم من خلالها عدة مسلسلات.

- بدأ عمله في السينما من خلال الأفلام اللبنانية.

- في لبنان التقى المخرج المصري حسام الدين مصطفى الذي رشحه للعمل معه في فيلم "الشجعان الثلاثة" مع شمس البارودي عام 1969.

- شارك في مسلسلات لها شهرة كبيرة مثل مسلسل "رأفت الهجان الجزء الثاني" وجسد شخصية "إلياهو جادوسكي" مع كوكبة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

- ظهر في عدة أعمال بدور الضابط، ومن أشهر تلك الأدوار "صبري" الضابط الخائن في فيلم "الصعود إلى الهاوية" مع محمود ياسين ومديحة كامل وجميل راتب وإيمان.

- أشهر أدواره على الإطلاق كان مع سعاد حسني ورشدي أباظة ومحمود المليجي في فيلم "غروب وشروق"، وأدي فيه دوره ببراعة كبيرة، حيث جسد شخصية "سمير" الزوج المخدوع من زوجته.

- تم اختيار 3 أعمال سينمائية من أفلام الفنان إبراهيم خان ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهم فيلم "غروب وشروق" 1970، وفيلم "المذنبون" 1976، وفيلم "الصعود للهاوية" 1978.

- وفي لقاء نادر للفنان إبراهيم خان مع الفنان سمير صبري، تحدث "خان" عن دوره في فيلم "غروب وشروق"، وقال: "أنا سحلت سعاد حسني وأدتلها علقة سخنة وضربتها، وجت تاني يوم جسمها كله أزرق، وهي اللي طلبت كدا، قالتلي أضربني يا إبراهيم، أنت مش بتعمل أفلام أكشن، أضرب بس متعورنيش، عملنا المشهد بجد وضربتها وجرجرتها على الأرض، تاني يوم مشتغلناش بسبب أنها كانت جسمها كله معلم".

- تزوج الفنانة سهير رمزي في بداية مشوارها الفني، ولكن زواجهما لم يستمر أكثر من عام ونصف، وتزوج مرة أخرى من خارج الوسط الفني وأنجب ابنة وحيدة.

- رحل إبراهيم خان عن عالمنا في التاسع من يناير عام 2007 بعد صراع مع مرض تليف الكبد والرئتين.