"أستاذي ومعلمي".. أنغام تنعي الموسيقار خالد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة أنغام، الموسيقار خالد فؤاد، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن عمر ناهز 72 عامًا.

ونشرت أنغام صورة الراحل خالد فؤاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّقت: " أستاذي ومعلمي المايسترو خالد فؤاد انتقل إلى رحمة الله، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك".

وكان عمر نجل الموسيقار خالد فؤاد، أعلن خبر وفاة والده عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أبويا في ذمة الله.. أرجو الدعاء هو محتاج ده دلوقتي".

يذكر أن الموسيقار وقائد الأوركسترا خالد فؤاد، ولد في 24 سبتمبر عام 1948، أبدع العديد من المؤلفات التي تم توظيفها كموسيقى تصويرية في أعمال درامية شهيرة كما تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي.