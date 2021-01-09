جوني ديب يتهم زوجته السابقة آمبر هيرد بالكذب لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 10:42 مساءً - بعض المشاهير ينفصلون بود دون أي مشاكل،لكن شاء سوء حظ النجم جوني ديب بطل سلسلة "قراصنة الكاريبي" الذي انفصل عن نساء كثيرات في حياته دون أن يدخل المحاكم لعام وأكثر مع حبيبة أو زوجة سابقة أن يتعرض لذلك مع زوجته الأخيرة السابقة الممثلة آمبر هيرد .



خلاف جديد حول تسوية الطلاق المالية بين جوني ديب وآمبر هيرد

تطور الخلاف بين نجم هوليوود جوني ديب،البالغ من العمر"57 عاماً" ،وزوجته السابقة بطلة فيلم "أكوامان- الرجل المائي" الممثلة آمبر هيرد ،البالغة من العمر "34 عاماً" إلى فصل جديد يتعلق بالمال والأكاذيب ،حيث كشف جوني ديب أن آمبر هيرد كذبت حين وعدت بالتبرع بتسوية الطلاق المالية بينه وبينها التي تبلغ 7 ملايين دولار لمؤسسات خيرية ،لكنها كذبت واحتفظت بالمال لنفسها ،ووجد جوني ديب وفريقه القانوني فرصة جديدة لهم للنيل من آمبر هيرد،وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،وموقع "جيت تو تيكست".

آمبر هيرد

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آمبر هيرد أعلنت عدم حاجتها لمال ديب وأنها ستتبرع به

في عام طلاق جوني ديب وآمبر هيرد 2016،زعمت آمبر هيرد "34 عاماً" أنها ليست بحاجة للمال الذي ستحصل عليه بموجب تسوية طلاقها المالية من جوني ديب ،وأعلنت أنها ستتبرع بالمال لمستشفى أطفال في لوس أنجلوس،وإلى مؤسسة غير ربحية للحقوق المدنية،لكن لم تفعل ما وعدت به وفريق جوني ديب القانوني ،يريد معرفة الحقيقة،والحقيقة أن مستشفى الأطفال تلقى "100 " ألف دولار فقط،مع أنه وعد من قبل آمبر هيرد بتلقي ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار.

وأفادت الصحيفة أن هناك مراسلات بين المستشفى وآمبر هيرد،حيث سأل المستشفى الممثلة آمبر هيرد في يونيو 2019 عن إذا ما كانت ستفي بوعدها بالتبرع ،ويريد الآن نجم "قراصنة كاريبي" جوني ديب الإستفادة من هذه الرسالة التي وجهت لزوجته السابقة هيرد التي تثبت أنها لم تتبرع بكامل المبلغ كما أعلنت ووعدت.حيث قالت آمبر هيرد في فبراير 2020 أنها "تبرعت بكامل مبلغ تسوية الطلاق من جوني ديب للأعمال الخيرية"،فهل كذبت؟

إذا كان ما يقوله جوني ديب صحيحاً،وبأنها كذبت بواقعة تبرعها بكامل تسوية طلاقها المالية البالغة 7 ملايين دولار ،فإنه يمكن له ولفريقه القانوني أن يورد هذا الأمر كدليل في دعوى التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد ،وأقدم على هذا في عام 2019 بعد ادعاء آمبر هيرد ووصفها لنفسها بضحية "عنف منزلي" في مقال في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

جوني ديب



آمبر هيرد تنفي

وقد علقت آمبر هيرد "34 عاماً" على مزاعم جوني ديب الأخيرة،بالنفي ،وأعلنت الممثلة آمبر هيرد عبر محاميها وممثلها القانوني أنها "تبرعت بالفعل بمبلغ من سبعة أرقام لجمعية خيرية ،وتنوي الإستمرار والتبرع والوفاء بوعدها في نهاية المطاف".



أنفقت الملايين على الدفاع عن نفسها أمام جوني ديب

وألقت آمبر هيرد باللوم على زوجها السابق جوني ديب ودعواه القانونية ضدها يتهمها فيها بالتشهير به في تأخير دفعها لمبالغ التبرعات التي وعدت بها ،لأنها أجبرت على إنفاق ملايين الدولارات للدفاع عن نفسها وتبرئة نفسها من اتهامات جوني ديب الكاذبة حسب زعم بيان ممثلها القانوني.

وهذا التطور يكشف تصميم جوني ديب على المضي قدماً في دعواه القانونية ضد زوجته السابقة آمبر هيرد حتى إشعار آخر.