وفاة المخرج مايكل أبتيد عن عمر 79 عاماً في لوس أنجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 10:42 مساءً - عشاق أفلام جيمس بوند على موعد متكرر مع الحزن على أيقونات وصناع نجاح أجمل أفلام جيمس بوند الأولى القديمة،فبعد رحيل شون كونري وتانيا روبرتس،رحل بهدوء مايكل أبتيد ،أحد أبرز مخرجي أفلام "جيمس بوند".

بحسب وسائل الإعلام،قال روي أشتون،وكيل أعمال المخرج البريطاني مايكل ديفيد أبتيد في الولايات المتحدة ،إن المخرج البريطاني مايكل ديفيد أبتيد توفيّ عن عمر79 عاماً يوم الخميس الماضي بهدوء في منزله في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

تابعي المزيد: بريانكا شوبرا تنفي خرقها لقواعد الإغلاق العام في لندن



من هو المخرج مايكل أبتيد؟

مايكل أبتيد



مايكل ديفيد أبتيد،مخرج بريطاني متميز ، ولد في 10 فبراير 1941 صاحب سلسلة الأفلام الوثائقية "UP" التي وثّقت حياة مجموعة أطفال بريطانيين لأكثر من 50 عاماً، فكان يزورهم كل سبع سنوات ليرى التغييرات في حياتهم،وأصدر كتاباً عن السلسلة الوثائقية الشهيرة التي يفتخر بها.

اشتهر أكثر بإخراجه فيلم جيمس بوند التاسع عشر الشهير: " العالم ليس كافيا-The World Is Not Enough في عام 1999 ،وقام ببطولته بيرس بروسنان وصوفي مارسو، وفيلم آخر عن سيرة مغنية الريف " لوريتا لين"، فضلا عن عشرات العروض التلفزيونية، بما في ذلك حلقات المسلسل البريطاني "Coronation Street" في عام 1967.

من أبرز تصريحاته خلال مقابلة معه في عام 2017،قوله: " ما أحبه من وجود النساء في الأفلام ،معرفتي بأن شخصية المرأة تجلب المشاعر للقصة السينمائية،سواء إمرأة لديها غوريلا،أو مغنية موسيقى ريف،حياة المرأة أكثر غنى وتراجيدية من حياة الرجل".