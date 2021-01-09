محمد منير يطرح ثاني أغنيات ألبوم "باب الجمال"

ياسر رشاد - القاهرة - يطرح الكينج محمد منير أغنية جديدة من ألبومه "الجمال" بعنوان "فينك يا حبيبى".

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ويضم الألبوم ٥ أغنيات يطرحها بطريقة السينجل فى أوقات

متباعدة، وتدور الأغنية عن فراق الأحباب، وهى من كلمات وألحان عبدالعزيز زين، ومن توزيع أمير محروس.

ومن المنتظر أن يطرح الكينج الأغنيات الثلاث الباقية

من الألبوم خلال الفترة المقبلة، ليكون الألبوم متوافرًا على المنصات الإلكترونية فى أقل من شهر ونصف الشهر، والأغانى المتبقية هى: «أنا رايق» و«ذوق» و«مسألة السن».

على صعيد آخر، رفض «منير» إحياء حفل «أونلاين»، بعد إلغاء حفل جماهيرى اتفق عليه مؤخرًا، بسبب انتشار «كورونا».

