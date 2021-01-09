لوسى فى ضيافة إيمان الحصرى غدًا فى مساء DMC

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية إيمان الحصرى غدًا الأحد الساعة العاشرة مساءً الفنانة الكبيرة لوسى فى برنامج مساء DMC على قناه DMC وتتحدث الفنانة لوسى عن مشوارها الفنى الكبير وعن نجاحاتها الفنية فى الدراما والسينما وعن أهم الأدوار الفتيه التونى تتعز بها الفنانه لوسى.

كما تتحدث أيضًا عن بدايتها

الفنيه وعن أهم الكتاب والمخرجين التى قامت بالعمل معهم مثل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشه والكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ ومن أهم أعمال الفنانه لوسى ليالى الحلميه أرابيسك كناريا وشركاه الباطنيه سماره ولى العهد كلام نسوان البيت الكبير ليه يا بنفسج كرسى فى الكلوب البحث عن سيد مرزوق سلطان الغرام غدر وكبرياء.

الفنانة لوسى لها الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة، من أهمها، "ليالى الحلمية"، "أرابيسك"، "كناريا وشركاه"، "الباطنية"، "سمارة"، "ولى العهد"، "كلام نسوان"، "البيت الكبير"، "ليه يا بنفسج"، "كرسى فى الكلوب"، "البحث عن سيد مرزوق"، "سلطان الغرام"، "غدر وكبرياء".