بتوقيع رؤوف عبد العزيز.. فرح الزاهد في " الطاووس" رمضان 2021 (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - إنضمت الفنانة الشابة فرح الزاهد إلى أسرة مسلسل الطاووس بطولة جمال بطولة الفنان جمال سليمان، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، و سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكاتبة المؤلف محمد ناير.

ونشرت فرح عبر حسابها الشخصي بموقع وتطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة الشهير انستجرام، صور من كواليس تصوير المسلسل تجمعها مع كل من المخرج رؤوف عبد العزيز وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعلقت عليها قائلة " أخيرًا ، انتظروني

في رمضان 2021 العمل مع الأساطير".



واستغل المخرج رؤوف عبد العزيز، توقف التصوير خلال فترة الاحتفال برأس السنة، وقام بترشيح العديد من النجوم المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، هذا إلي جانب أنه قام بإجراء العديد من المعاينات للأماكن المقرر التصوير، خاصة في ظل حرصه الشديد على سرعة انتهاء تصوير المسلسل المقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.



مسلسل الطاووس، تدور أحداثه في إطار إجتماعي يسيطر علية الغموض والتشويق، ويشارك في بطولة بجانب جمال سليمان كل من سهر الصايغ وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وفرح الزاهد.



يذكر أن آخر أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز الدرامية مسلسل قمر هادي، والذي شارك في بطولته كلا من هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي، كما يعد كلا من مسلسل المواطن أكس، و فيرتيجو، و القيصر، من أهم أعمال المؤلف محمد ناير، هذا الي جانب أنه ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم العنكبوت، بطولة أحمد السقا و منى زكي و ظافر العابدين ويسرا اللوزي.