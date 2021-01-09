أول تعليق من باسم سمرة على إساءة رحاب الجمل

ياسر رشاد - القاهرة - رد الفنان باسم سمرة على اتهام الفنانة رحاب الجمل له بالإساءة ولبقية أبطال فيلم "الديك العياط"، أثناء التحضير للعمل.

ونشر "سمرة" صورة له عبر على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلّق: "الكلام مش بفلوس

يا جملاوي".

وكانت الفنانة رحاب الجمل، قد كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل

فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب".