دينا فؤاد: أعشق شريهان ونور الشريف صاحب فضل عليا وأتمنى العمل مع شريف عرفة وطارق العريان

ياسر رشاد - القاهرة - دينا فؤاد : سعيدة بالتعاون مع النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز بمسلسل " اللى ملوش كبير " ويعرض رمضان المقبل

دينا فؤاد : " حنان" بمسلسل جمال الحريم شخصية مركبة وسعيدة بتصدرها تريند تويتر

أعربت النجمة دينا فؤاد عن سعادتها بردود الفعل عن دورها فى مسلسل " جمال الحريم" وشخصية " حنان " والتى أصبحت تريند موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد فى جمال الحريم"، بعد تألقها فى العمل، وتزامنًا مع عرض المسلسل على قناة DMC، حيث يتصدر نسب المشاهدة، ويحقق صدى واسع منذ عرض حلقاته الأولى.

وأضافت دينا فؤاد ان شخصية " حنان " صعبة ومركبة ، وخضعت للكثير من التدريبات، وقامت بتحضيرات عديدة لإتقان تجسيد تلك الشخصية "حنان"، وفكرة المسلسل نفسها مأخوذة عن قصة حقيقية وحكاية حدثت في الواقع .

ووجهت الشكر الى شركة سينرجي التي قدمت معها أكثر من عمل وكانت السبب في تكريمي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مسلسل " الأختيار " وهذا كان شرف حظيت به ، والشركة بالفعل لها فضل كبير علي . كما وجهت الشكر الى المخرجة منال الصيفي لأنها قالت لي

: انا اتحدى بيك هذا الدور بالفعل كان تحدي وكل فريق العمل كان في منتهى الاحترافية وهذا كان سبب في خروج العمل بهذا الشكل الجيد .

وعلى جانب آخر أشارت دينا فؤاد إلى أنها سعيدة بالتعاون مع النجمة ياسمين عبد العزيز في مسلسل " اللي مالوش كبير " والذي سيعرض في رمضان المقبل

واضافت دينا فؤاد ان ياسمين عبد العزيز قدمت العديد من الاعمال الفنية الرائعة سواء في مجال الدراما والسينما ، وان المسلسل بطولة الفنان أحمد العوضي

وتابعت انتي بدأت في تصوير اولي مشاهدي باحداث المسلسل وسيعرض في شهر رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف عمرو محمود ياسين ، وتجسد دينا شخصية " قدرية " وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى

وعن بدايتها قالت كنت مذيعة وأثناء اجراء إحدي الحوارات مع الزميل شريف نادر الصحفي طلبت منه التمثيل مع نور الشريف فاتصل به وطلب مقابلتي، وذهبت لنور الشريف وجلس ينظر الي وامامه

سيناريو مسلسل "الدالي" ثم طلب مني ان أقوم بعمل ورشة لدي المخرج محمد عبد الهادي وبالفعل ذهبت لورشة اعداد الممثل واتصل به ، ثم بعد ذلك أسند إلى أحد الأدوار المهمة في مسلسل الدالي وبدأ هو شخصيا بتدريبي علي الشخصية لأني كنت وجه جديد ، ولكني خرجت من هذا العمل لبطولة في السينما بفيلم " حلم العمر " مع حمادة هلالوتابعت أنا أعشق التمثيل اعشق شريهان فهي تجري في دمي شريهان احبها ومتيمة بشخصياتها فى الفوازير وهي حالة فنية لن تتكرر" .

وعن الجانب الفني قالت النجمة دينا فؤاد إنها تتمني العمل مع المخرج شريف عرفة والمخرج طارق العريان والمخرج محمد ياسين وأنها كانت تتمنى العمل مع الراحل وحيد حامد والذي صدمت برحيله .



ويذكر ان مسلسل " جمال الحريم " يشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والنجمة دينا فؤاد والنجم القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.



ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى أم سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.