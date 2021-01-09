أحمد شاهين يشارك كريم عبدالعزيز في "كيرة والجن" و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان أحمد شاهين في 3 أعمال فنية، حيث يشارك في المسلسل الدرامي "جمال الحريم" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر قناة دي أم سي ، ويشارك في عملين سينمائين وهما "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" و"كيرة والجن 1919" وينظر عرضهما خلال الفترة المقبلة.

وقال شاهين في تصريحات صحفية إنه سعد كثيرا لمشاركته في المسلسل الدرامي"جمال الحريم" بجانب باقة كبيرة من نجوم الفن والدراما ومع مخرجه بثقل المخرجة منال الصيفي

مخرجة العمل .

وأضاف أنه سعد كثيرا بردود الأفعال التي جاءته حول العمل ودوره به حيث أنه يجسد دور صاحب سيارات ملاكي يدعي "جلال " وهو مقرب من "أردم" الذي يجسد شخصيته ضمن أحداث العمل الفنان كريم عبد الخالق ويحدث بينهم العديد من المواقف .

وعن تفاصيل دوره في فيلم" كيرة والجن 1919" قال أنه يجسد ضمن أحداث العمل

شخصية فنان من الزمن الجميل، مشيرا إلي ان هذا الدور سيكون مفأجاة للجمهور .

وأشار إلي أن دوره خلال فيلم"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مختلف تماما عن دوره في "كيرة والجن1919" حيث أنه يجسد دور شخصية موظف بالسجل المدني.

وقال إن مشاهده في الفيلمين سيكونوا أمام الفنان كريم عبد العزيز وهو سعيد جدا بذلك وبوقفه أمام فنان لديه جماهيريه كبير مثل كريم عبد العزيز .

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد شاهين حقق نجاحا ملحوظا في السباق الدرامي الرمضاني 2020 حيث شارك في 6 أعمال درامية وهما "بـ100 وش"،"ونحب تاني ليه"،"فلانتينو"،"فرصة ثانية"،"رجالة البيت" و"اللعبة".