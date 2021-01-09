تقديم “الشاي” لـحَكم أثناء إحدى المباريات يثير جدلا في مصر

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أثارت صورة لـ”كوب شاي” تم تقديمه لأحد الحكام خلال إحدى المباريات في مصر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنه تصرفا يسيء للعبة ويوحي بالاستهزاء.

وفي التفاصيل، انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة أثارت جدلا واسعا، لحكم إحدى مباريات الناشئين في الملعب ويقف أمامه أحد الأشخاص يحمل في يده صينية وعليها كوب شاي، ما أثار تساؤلات وأحيانا سخرية من بعض نشطاء الإنترنت.

وبحسب موقع “يلا كورة”، فإن ما تم تداوله عن ما جرى في أرض الملعب هي معلومات خاطئة.

وقال ساهر إن ما حدث كان أثناء مباراة فريق “ميت خاقان” في المنوفية مع فريق لـ”جمهورية شبين” للناشئين في دوري المناطق.

وعن الواقعة المثيرة، أوضح أنه “فوجئ خلال الاستعداد لبدء الشوط الثاني في المباراة التي أقيمت منذ أيام، بدخول أحد العاملين بنادي (ميت خاقان) إلى الملعب يحمل صينية بها عدد من أكواب الشاي، من أجل المرور إلى الناحية الثانية لتقديمها للعاملين في الفريق الضيف”.

وتابع قائلا “طلبت من العامل الاقتراب مني للحديث معه واعترضت على وجوده على أرضية الملعب بتلك الطريقة، ورفضت مروره من المكان، وأخبرته بضرورة الخروج سريعا حتى يتسنى لنا استكمال المباراة، واستجاب الرجل فعلا وعاد أدراجه”.

وأضاف “قرأت الكثير من التعلقيات السخيفة التي حملت تجريحا مباشرا لي”.

ووفقا له، يعمل ساهر أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، وكحكم مساعد منذ عام 1999، وانضم للقائمة الدولية عام 2012، وهذه هي آخر سنة له في التحكيم لأنه أتم عامه الـ 45.

وأكد أنه “شارك ضمن الطاقم التحكيمي لمباريات بدوري أبطال أفريقيا، كأس الكونفدرالية، البطولة العربية وبطولة شمال أفريقيا للشباب”.