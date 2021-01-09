“حبة بطاطا” تثير الذعر في متنزه بريطاني

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

جندت الشرطة البريطانية طاقات كبيرة إثر تلقي بلاغ من أحد المتنزهات عن إمكان العثور على بقايا بشرية في شمال شرق بريطانيا، ليتبيّن أن الجسم المشبوه ليس سوى “حبة بطاطا”.

وأوفدت الشرطة فريقاً من الخبراء والكلاب البوليسية لتمشيط حقل موحل قرب قرية وينالتون، حيث ظنت امرأة تتنزه مع كلبها أنها عثرت على بقايا بشرية وأرسلت حتى إلى قوات الأمن صورة لما ظنّت أنها قدم إنسان.

وأوضحت شرطة نورثمبريا أنها اكتشفت بعد تفتيش المكان “أن إصبع القدم ليس سوى حبة بطاطا مع فطر نابت بجانبه”، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

وأضاف ناطق باسم الشرطة: “لا يسعنا سوى الإشادة بفطنة هذه المرأة التي قدمت لنا البلاغ”، داعياً كل من يقع على بقايا بشرية محتملة إلى القيام بالأمر عينه، “وفي حال تبيّن أنها مجرد خضر، ستكون كلابنا البوليسية ممتنة لكم”.