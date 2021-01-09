ملاكم يقطع 30 كم في الصقيع من أجل حقنة واحدة لعلاج طفل مريض

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

قام بطل العالم السابق للملاكمة، الروسي روسلان بروفودنيكوف، بحملة خيرية لجمع تبرعات لعلاج طفل يعاني من مرض خطير، تبلغ كلفته 180 مليون روبل، نحو (2 مليون و433 ألف دولار).

وتعهد روسلان بروفودنيكوف، النائب بمجلس الدوما في مقاطعة “خانتي مانسيسك” ذات الحكم الذاتي، بقطع مسافة 100 كيلومتر جريا، لجمع الأموال من أجل علاج الطفل قسطنطين غيبالوف، البالغ من العمر عامين، ويعاني من مرض خطير، وهو ضمور عضلي من النوع الأول (SMA1). وقطع بطل العالم السابق للملاكمة، اليوم السبت، مسافة 30 كم بالفعل، في البرد القارس حيث وصلت درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

ونقلت وكالة “تاس” عن بروفودنيكوف، أن الطفل يحتاج لحقنة واحدة “زولجنسما” بكلفة 180 مليون روبل، ويجب جمع حوالي 160 مليون روبل خلال شهرين.

وكتب روسلان بروفودنيكوف “تدوينة” عبر حسابه في تطبيق “إنستغرام”: “اليوم توقفت عند 30 كيلومترا. كان من الصعب للغاية الركض في الصقيع في ظل 30 درجة مئوية تحت الصفر، وشعرت بأنها 35 تحت الصفر. على الرغم من أنني ارتديت الملابس المناسبة. لقد فعلت ما فعلته. آمل أن يساعد الطفل ما قمت به”.

وأشار الملاكم إلى أنه أراد تخطي مسافة 50 كم على الأقل: “لكن في الطريق، شعرت بأن مواصلة الجري ستضر بصحتي، لذلك قررت التوقف عند 30 كم. في عام 2020، ركضت 51 كم، ولكن حينها كان الجو أكثر دفئا – 12 درجة تحت الصفر، كان مريحا”.

وكانت هذه الحملة الخيرية الثانية لبروفودنيكوف، الذي أعلن في يناير 2020، نيته قطع 100 كم أيضا، من أجل دعم حملة جمع 145 مليون روبل من أجل شراء الأدوية للطفلة جوليانا تسيرتسيفا، البالغة من العمر عاما واحدا، والتي تعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري.

يذكر أن روسلان بروفودنيكوف، البالغ من العمر 36 عاما، خاض 30 نزالا خلال مسيرته الاحترافية، حقق فيها 25 انتصارا، وخاض آخر نزال له في عام 2016.