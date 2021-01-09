شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ"يسرا وفيفى عبده وهادى الجيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هادي الجيار الذى تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى إثر تدهور حالته بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، أن حالة الفنان هادي الجيار اليوم أفضل من الأمس، مناشدًا جمهوره بدعمه بالدعاء.

وأشار إلى أن هناك استقرارا في الحالة الصحية للفنانة يسرا، وهناك تحسن أيضًا في حالة الفنانة فيفي عبده.