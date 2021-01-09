شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يعلق على اختياره لتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان تامر حسني على اختياره لتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك مساء اليوم: "تشرفت باختياري لأكون الواجهة المصرية الفنية بتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد بعنوان (ارفع إيدك)".

وأضاف: "كأس العالم السنة دي بتستضيفه مصر خلال أيام وأيضا سأتشرف بتقديم حفل الافتتاح بالصالة المغطاة باستاد القاهرة وتم تصوير الأغنية، واخترت يشاركني الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى، وسأقدم لأول مرة صوت جديد مميز هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية".

وتابع: "الكليب من إخراج المخرج الرائع أشرف حمدي وبشكر كل القائمين على العمل، وشكر خاص أوي للأستاذ ناصف والأستاذ شريف، الأغنية من كلمات/ منة القيعي، ألحان/ إيهاب عبد الواحد توزيع / علي فتح الله".



تامر حسني عبر فيسبوك

ووقع الاختيار على النجم تامر حسني ليكون الواجهة الفنية المصرية لكأس العالم لكرة اليد، حيث يقدم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد الذي ستستضيفه مصر، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة وأسوان والجلالة بالعين السخنة، وسيكون أيضًا نجم حفل الافتتاح المقام بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة وسط عرض استعراضي عالمي ضخم يعد الأول من نوعه في مصر.

واستطاع النجم تامر حسنى أن يحتل المركز الأول فى قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ8 أغنيات من ألبومه خليك فولاذى، والأغانى التى طرحها حتى الآن من الألبوم هى "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولنى كلام، نفس النهاية وفى جمال كده".

من ناحية أخرى، وجه النجم تامر حسنى، الشكر لجمهوره، بعد حصده 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث حصد جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل البوم عن "خليك فولاذى"، وجائزة أفضل دويتو عن أغنية "اختراع" التى شاركه فيها النجم محمود العسيلى، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "شكرا دير جيست، شكرا لكل حد صوت".