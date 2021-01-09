شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى ومحمد محسن في صور جديدة لهما من أحدث فوتوسيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الثنائى هبة مجدى ومحمد محسن قررا أن يرفعا شعار الرومانسية والصور المميزة مع الأيام الأولى من عام 2021، فبعدما احتفلا قبل أيام بذكرى خطوبتهما قبل 5 أعوام ظهر أمس في صور جديدة لهما معًا، قبل أن يكرر الظهور مرة أخرى اليوم من خلال أحدث فوتوسيشن لهما.



هبة مجدى ومحمد محسن

تأتى تلك الصور بعدما احتفل الثنائى بداية العام الجارى بمناسبة مرور 5 سنوات على ذكرى خطبتهما، حيث نشرت أكثر من صورة وقتها تلخص ذكرياتهما معًا فى عام 2016، وعلقت عليها: "في مثل هذا اليوم من 5 سنين كانت أجمل خطوبة على المسرح القومى بعد عرض مسرحية ليلة من ألف ليلة وسط كل الناس والجمهور اللي باركنا وكان فرحان بينا".



هبة مجدى ومحمد محسن فى صور جديدة

يشار إلى أن الفنانة هبة مجدى، كانت قد ظهرت - فى وقت سابق - أثناء احتفالها بالكريسماس بصحبة زوجها المطرب محمد محسن، بالإضافة إلى ابنتهما، عبر صورة جمعتهم مع بابا نويل، وحرصت هبة في تعليقها على الصورة آنذاك على تهنئة متابعيها بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد، حيث شاركت الصورة مع الجمهور من خلال حسابها الشخصى على موقع إنستجرام.



هبة مجدى ومحمد محسن باحدث فوتوسيشن لهما

يأتى هذا فيما شاركت الفنانة هبة مجدى، فى وقت سابق جمهورها صورا جديدة لها بصحبة والدتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "ربنا يخليكي ليا ومايحرمنيش منك"، حيث نالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، وحصدت الكثير من التعليقات من نجوم الفن، فكتبت النجمة المعتزلة حنان ترك: "ربنا يباركلك فيها ويرزقك برها يا رب"، فيما أبدت جميلة عوض إعجابها وعلقت بعدد من القلوب".