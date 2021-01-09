وفاة الموسيقار المصري خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاماً

محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

توفي، اليوم السبت، الموسيقار المصري خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاماً، إثر أزمة صحية مفاجئة.



وأعلن خبر الوفاة المايسترو حمادة أبواليزيد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وكتب: "تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيباً وأعضاء، مجلس الإدارة وكل العاملين بها، وفاة المايسترو خالد فؤاد".

كما نعت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم الموسيقار الراحل قائلة: "إن الراحل صاحب مشوار فني ثري، ومثل الأب والصديق والمعلم لكثير من المبدعين في عالم الموسيقى والغناء، كما كان السند والقدوة لمطربين وعازفين في بداياتهم حتى نجحوا في تحقيق النجومية".

وتوجّهت وزيرة الثقافة المصرية بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته.

وُلد خالد فؤاد عام 1948، وقدم العديد من الأعمال الموسيقية طوال مشواره الحافل، كما قدم موسيقاه في العديد من الأعمال الدرامية والتلفزيونية، من أبرزها مسلسلات "بنت من شبرا، عفاريت السيالة، أحلام عادية، ريا وسكينة، سهرة شريعي، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، وأحلام عادية".