رحاب الجمل تشتكي باسم سمرة للنائب العام

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"الخليج 365" من بيروت: تقدمت الممثلة المصرية رحاب الجمل ببلاغ للنائب العام تتهم فيه زميلها باسم سمرة بالسب والقذف وتدخين مخدر الحشيش في البروفات

وقررت الفنانة رحاب الجمل تقديم البلاغ بعد إعتداء "سمرة" عليها وعلى فريق عمل فيلم يتم التحضير له حالياً بالسب والقذف، لرفضها أن يقوم بتدخين مخدر الحشيش خلال البروفات، كما قررت رفع الحرج عن زملائها في المشاركة في البلاغ أو الشهادة، والاكتفاء بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان.

وكتبت الجمل عبر حسابها على الفيسبوك: «الممثل السكران، لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك، انت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب، بعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب».

وتابعت: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام ويخرجوك من المكان بالأمن والجاردات وفضايح، ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب وقلة مهنية والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات».

من جهته فتح أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تحقيقاً فورياً، كرد فعل سريع على الأزمة وإستدعاء باسم سمرة لمقر النقابة للتحقيق معه بشأن الواقعة.