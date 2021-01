زين مالك يطرح أغنيته المصورة الجديدة Vibez

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان العالمي "زين مالك" أغنية مصورة جديدة بعنوان "Vibez" للترويج لألبومه الجديد "لا أحد يستمع" أو "Nobody is Listening" الذي سيصدر في 15 يناير الجاري.

شارك زين في تأليف أغنية "Vibez" مع مايك "سكريبز" رايلي، وروجيت شاهيد ونيجا تشارلز ، وهي الإصدار الثاني من الألبوم القادم بعد أغنية "Better".

العمل المصور من إخراج بن مور وإنتاج ماثيو كاوث، وتمكن من تحقيق 3.5 مليون مشاهدة منذ طرحه على قناته الخاصة على اليوتيوب.

والأغنية تدور حول الجنس، وهو موضوع شائع في موسيقاه.

ورغم أن "مالك" لم يصرح علانية بأن أغنية "Vibez" كتبت لـ"جيجي حديد" حبيبته ووالدة ابنته. لكن الأغنية نالت مباركتها وقامت بالترويج لها عبر حسابها على الإنستغرام، بعد وقت قصير من طرحها.

ألبوم "Nobody is Listening" هو الثالث لمالك بعد "Icarus Falls " الذي طرح عام 2018.

يذكر أن اول البوماته "Mind of Mine " تصدر قائمة Billboard 200 والقائمة الرسمية لألبومات المملكة المتحدة.