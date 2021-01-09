شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق الأسود لـمنى زكى يضيف 54 ألف جنيه لإيراداته فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال فيلم "الصندوق الأسود" بطولة النجمة منى زكى ومصطفى خاطر، يحقق أرقامًا جديدة فى شباك التذاكر، حيث حقق ليلة أمس 54,534 ألف جنيه، لتصل ايراداته لـ 8,383,715 جنيه منذ طرحه فى السينمات يوم 28 أكتوبر الماضى، والفيلم يعيد منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا ونور وميرفت أمين وشريف منير.

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

وأوشكت منى زكى على الانتاء من تصوير مسلسلها الجددي "تقاطع طرق" مع الفنانون محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب، وأخرون، والمسلسل مقرر عضه فى رمضان المقبل، وهو من تـأليف وإخراج تامر محسن .

وموخرا خضعت النجمة منى زكى لجلسة تصوير، تظهر بها بشكل وإطلالة مختلفة على غلاف إحدى المجلات الفنية، حيث اختارت الظهور بميك أب قوي للعيون وتسريحة شعرغير معتادة عليها، وارتدت فى إحدى الصور فستان أحمر والصورة الأخرى فستان وغطاء للرأس يشبه الشبكة، حيث نشرت صور منها عبر خاصية ستورى بموقع "انستجرام".