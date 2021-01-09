شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة يرد على رحاب الجمل: الكلام مش بفلوس يا جملاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهامات كبيرة أطلقتها الفنانة رحاب الجمل خلال الساعات الماضية على الفنان باسم سمرة، حين أكدت مؤخرًا أنه اعتدى على كل الموجودين في بروفة فيلم "الديك العياط"، وفى تصريحات خاصة لـ"تليفزيون الخليج 365"، قالت إن الفنان باسم سمرة حضر لمكان البروفة، وهو في حالة عدم اتزان، حيث بدأ الفنان شرب "الحشيش" في المكان، وهو ما اعترضت عليه رحاب الجمل.



باسم سمرة على انستجرام

الفنان باسم سمرة بدوره علق على كل الاتهامات التى طالته مؤخرًا، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، واكتفى بنشر صورة من كواليس أحد أعماله وكتب: "الكلام مش بفلوس يا جملاوى".

كانت الفنانة رحاب الجمل أضافت مؤخراً في تصريحاتها لـ"تليفزيون الخليج 365"، إنها بمجرد ما اعترضت على ما قام به الفنان باسم سمرة، ثار وبدأ في سبها وسب كل الحاضرين في المكان، وتحول الأمر لمشادات بينه وبين الحراس في المكان، مؤكدة أنه كان في حالة هستيرية ومرعبة لكل الحاضرين.

وجاءت هذه التصريحات بعدما نشرت الفنانة رحاب الجمل بوست على حسابها الشخصى بفيس بوك تحكى فيه تفاصيل الواقعة، ومؤكدة أنها ستحصل على حقها عما حدث بالقانون.

كما كتبت رحاب الجمل، فى وقت سابق عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب."