شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أوزرلي تكشف عن صورها برفقة ابنتها بعد الولادة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة مريم أوزرلى عن صور جديدة للاحتفال بولادة طفلتها الثانية، حيث ظهرت خلال الصور وهي تحمل طفلتها حديثة الولادة ، كما أعلنت مريم الشهيرة باسم السلطانة هويام عن اسم ابنتها وهو ليلى، وعلقت على الصور بـ 8 يناير 2021.. عزيزتي (ليلي كواي) أنا و(لارا جيمي) ووالدك سعداء للترحيب بك في عائلتنا.. نحن سعداء جدًا بانضمامكم إلينا الله يحميكي".









وكانت قد كشفت النجمة مريم أوزرلي عن جلسة تصوير جديدة لتبرز حملها، وظهرت النجمة المعروفة في الوطن العربي باسم "السلطانة هُيام" بإطلالة جذابة، حيث ارتدت روب باللون الأحمر من الدانتيل الشفاف والمنفوش بأكمام طويلة أبرز من كبر حجم بطنها فى الحمل، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

جدير بالذكر أن الفنانة مريم أوزرلي، التي ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتى حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة فى بعض الأعمال الدرامية، ومن أشهر أعمالها دور "السلطانة هُيام" زوجة السلطان سليمان القانونى.