شكرا لقرائتكم خبر عن جنات بصحبة زوجها فى أحدث ظهور بعد احتفالها بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة جنات قبل ثلاثة أيام بعيد ميلادها، مع عائلتها، قبل أن تظهر اليوم بأحدث ظهور لها بصحبة زوجها عبر خاصية الاستورى من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما معاً من منزلهما.



جنات مع زوجها عبر انستجرام

وهنأ عدد كبير من متابعى النجمة جنات بعيد ميلادها مؤخرًا، حيث قال أحد متابعيها: "كل سنة وإنتى طيبة يا فنانة جدًا وإنسانة جدًا"، وأضاف آخر: "سنة سعيدة بطول العمر ويارب بتحقيق كل أمنياتك"، وغرد آخر: "كل سنة وحضرتك طيبة وبصحة وعافية إن شاء الله وعقبال ميت سنة وعيد ميلاد سعيد".

من ناحية أخرى، كان آخر البوم جنات "أنا في انتظارك" يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية هم، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

يشار إلى أن آخر أعمال المطربة جنات تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، كما غنت المطربة تترات عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية زهرة وأزواجها الخمسة، مذكرات سيئة السمعة ، حكايات وبنعيشها، قصص النساء في القرآن، عيون القلب.