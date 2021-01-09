شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ورياض الخولى وعبير صبرى فى دهشور لتصوير "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل النجم محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني المقبل "موسى" في منطقة دهشور اليوم السبت، وقد ظهر فى صورة جمعت بينه وبين الفنان رياض الخولى والفنانة عبير صبرى، حيث ظهر بطل العمل خلال الصورة بلوك الشخصية مرتدياً الجلباب الصعيدى، حيث انطلق التصوير منذ أسبوعين في العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" في رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.