شكرا لقرائتكم خبر عن منتجة فيلم ديك العياط: بندرس استبعاد باسم سمرة من الفيلم وللأسف واخد عربون كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المنتجة فاطمة الليبية، منتجة فيلم "ديك العياط" لـ"الخليج 365"، الذى يقوم ببطولته كل من رحاب الجمل وباسم سمرة، أنها فوجئت بطريقة غير آدمية للفنان باسم سمرة، خلال بروفة الفيلم أمس في أحد فنادق القاهرة، حيث كان متواجدًا في البروفة كل من الفنانة رحاب الجمل ونضال الشافعى ومطرب المهرجات عمر كمال ومدير الإنتاج وعدد آخر من صناع الفيلم، حيث تحدث بطريقة غير لائقة مع الجميع، فضلاً عن أنه قام بسب وقذف الجميع، ورغم محاولات تدخل بعض الأشخاص لتهدئته إلا أنه كان فى حالة غير طبيعية، وقال ألفاظًا من العيب أن أقولها.

وأوضحت المنتجة: أنها وصناع الفيلم يدرسون استكمال الفنان باسم سمرة في الفيلم من عدمه في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن سمرة تلقى عربون كبير في بداية التعاقد، وهو ما يدرسونه حاليًا من أجل حسم ذلك الموضوع، خاصة أن أغلب الممثلين والعاملين في الفيلم معترضون على تواجد باسم سمرة في الفيلم، بسبب طريقته غير اللائقة.

ترجع تلك الواقعة، عندما شنت الفنانة رحاب الجمل، هجوما حادا على فنان رفضت ذكر اسمه، بسبب تصرفاته وحضوره التصوير في حالة سكر حسب كلامها ، وكتبت رحاب الجمل، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:"الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب."