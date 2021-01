شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إد بروس عن عمر يناهز 81 عاما فى ولاية تينيسى الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى النجم العالمى إد بروس و ذلك عن عمر يناهز الـ 81 عام، و هو الخبر الذى صدم قطاع كبير من محبيه وعشاقه حول العالم، وتصدرالخبر الكثير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "إن إم أى"، وأشارت التقارير التى تداولتها المواقع الفنية الشهيرة إلى أن وفاة إد بروس كانت لأسباب طبيعية فى كلاركسفيل بولاية تينيسى أمس الجمعة .

ولد إد بروس فى 29 ديسمبر 1939 فى الولايات المتحدة الامريكية ، احب الموسيقى منذ الصغر وتردد على كثير من شركات الإنتاج وهو بسن المراهقة، وبدأ بروس مسيرته الفنية فى عام 1959، واستطاع بفضل موهبته المذهلة أن يكتسب شعبية جارفة حول العالم .

اشتهر النجم الراحل إد بروس بكتابته أغنية " Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys " التى تعاون فى تأليفها مع زوجته باتسى بروس عام 1975.

من أشهر الأغنيات التي قدمها النجم الراحل وحققت نجاح كبير " My First Taste of Texas " و " When I Die, Just Let Me Go To Texas " و " You're Not Leaving Here Tonight " و غيرها.