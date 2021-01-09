خاص| المهن التمثيلية تعلق على واقعة "الممثل السكران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل جديدة عن أزمة الفنانة رحاب الجمل مع "الممثل السكران"، على حد وصفها.

وقال عزوز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنانة رحاب الجمل لم تتقدم بشكوى رسمية لنقابة المهن التمثيلية حتى الآن، ضد من وصفته عبر "فيسبوك" بـ"الممثل السكران".

وأوضح أن النقابة لن تحقق في أية مشاكل أو أزمات بين الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها أمور غير رسمية.

وأضاف أنه عندما تصل النقابة مذكرة وشكوى رسمية، سيتم البت والتحقيق فيها من قبل أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت رحاب الجمل، قالت في تدوينة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر أن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب".

وتابعت: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. دي ماتتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".

وأضافت في تدوينة أخرى: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق".

خاص- رحاب الجمل:”مش هتنازل عن حقي ضد الممثل السكران ولا هشتغل معاه تاني"