وفاة المغني العالمي إد بروس عن عمر يناهز 81 عاما

توفي المغني العالمي إد بروس، يوم الجمعة، في كلاركسفيل بولاية تينيسي عن عمر ناهز 81 عامًا، حسب العديد من المواقع الأجنبية وبينها people وDAILY NEWS.

إد بروس من مواليد 29 ديسمبر 1939، هو مغني وكاتب أغاني ريفي ذو صوت أجشّ، بدأ مسيرته الموسيقية في مجال الروك أند رول في أواخر الخمسينات ثم تحول إلى الكانتري في منتصف الستينيات.

وحقق إد بروس نجاحا كبيرا بداية من أغنية "Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys," التي صدرت عام 1975.

وظهر بروس في عدد من الأفلام، منها فيلم Fire Down Below مع ستيفن سيغال، وتم تكريمه بجائزة جمعية أركنساس لموسيقى الكانتري عن إنجازات حياته في 3 يونيو 2018 من جامعة أركانساس في ليتل روك.