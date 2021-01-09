خاص| أول تعليق من أشرف زكي على واقعة "الممثل السكران".. ورده على اتهام باسم سمرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على اتهام الفنانة رحاب الجمل، لأحد زملائها -وصفته عبر "فيسبوك" بـ"الممثل السكران"- بالإساءة لها ولبقية الزملاء خلال بروفات فيلم "الديك العياط".

وقال زكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أنا لن أسمح بأن تكون قضايا الفنانين على السوشيال ميديا، أنا طلبت من رحاب الجمل لو كان عندها مشكلة أن تكتب مذكرة للنقابة وحينها التحقيق سيبدأ فيها فورا".

وحول كون الفنان باسم سمرة هو المقصود باتهام رحاب الجمل؛ قال أشرف زكي: "أنا كلامي واضح.. أنا معرفش.. رحاب الجمل تكتب لي شكوى واضحة وأنا أحولها للتحقيق فورا".

اختتم أشرف زكي: "أؤكد مجددا لن أسمح بتحويل قضايا الفنانين للسوشيال ميديا، وفور وصول شكوى من رحاب الجمل سيتم فتح تحقيق في الواقعة".

وكانت رحاب الجمل، قالت في تدوينة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر أن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب".

وتابعت: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. دي ماتتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".

وأضافت في تدوينة أخرى: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق".

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