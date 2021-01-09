"صديق عمري".. هاني شاكر ينعي الموسيقار خالد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، الموسيقار خالد فؤاد، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن عمر ناهز 72 عامًا.

ونشر شاكر صورة الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّق: "أنعي ببالغ الحزن والأسى أخي وصديق عمري المايسترو الكبير خالد فؤاد والذي وافته المنية، رحمه الله وأدخله فسيح جناته وتغمد أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وكان عمر نجل الموسيقار خالد فؤاد، قد أعلن خبر وفاة والده عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أبويا في ذمة الله.. أرجو الدعاء هو محتاج ده دلوقتي".

يذكر أن الموسيقار وقائد الأوركسترا خالد فؤاد، ولد في 24 سبتمبر عام 1948، أبدع العديد من المؤلفات التي تم توظيفها كموسيقى تصويرية في أعمال درامية شهيرة كما تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي.