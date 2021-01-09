خاص- رحاب الجمل:”مش هتنازل عن حقي ضد الممثل السكران ولا هشتغل معاه تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة رحاب الجمل، تطورات أزمتها مع الممثل "السكران" على حد وصفها، والذي اتهمته بالإساءة لها خلال بروفات أحد الأعمال الفنية الجديدة.

وقالت رحاب، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365": "موضوع الممثل السكران في يد النقابة دلوقتي، وتعديه علينا بالألفاظ والشتائم التي لم نسمعها من قبل، مش هسيب حقي ومش هعدي الموضوع بالساهل غير وأنا واخدة حقي، وأنا واثقة في نقابتي".

وتابعت : "عمري ما اتعرضت لمواقف زي دي خالص في حياتي، ومش هلغي فكرة تقديم بلاغ للنائب العام لحين انتهاء تحقيقات نقابة المهن التمثيلية مع الممثل السكران".

وأوضحت :"الواقعة حدثت بفندق شهير بالقاهرة، وكنا في بروفات فيلم (الديك العياط)".

وأوضحت:" أنا كنت مكسوفة اشتكيه في النقابة، بس الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قالي ( اللي غلطان هيتحاسب، ومعنديش كبير في الغلط، انتوا ليكوا نقابة، والنقابة مش هتتخلى عنكم في أي موقف.. قولتله(يعني انتوا بتحلوا مشاكلنا الفنية وكمان هتحلوا مشاكلنا الأخلاقية)".

وأضافت:" مش هشتغل مع الممثل السكران ده تاني، وأي حد هيشتغل معاه تاني هيبقى في خطر".

وكانت رحاب الجمل، قالت في تدوينة عبر حسابها على" فيسبوك" : "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك بردوا تعتبره حق مكتسب".

وتابعت :" لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرادي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".

وأضافت في تدوينة أخرى :""كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك علي مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي إنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق" .