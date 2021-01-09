شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون الموسيقار خالد فؤاد: "لن ننساك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من الفنانين، الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد الذى غيبه الموت فجر اليوم السبت عن عمر يناهز 72 عامًا إثر أزمة صحية، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.

حيث كتبت الفنانة أحلام، قائلة: انتقل الى رحمه الله تعالى المايستروا الكبير خالد فؤاد انا لله وإنا إليه راجعون ادعوا له"، وقالت أنغام:" أستاذي ومعلمي المايسترو خالد فؤاد انتقل إلي رحمة الله اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك".



أحلام



أنغام

وقال الفنان صابر الرباعى : "نشاطركم الأحزان للمايسترو خالد فؤاد رحمه الله ولكم من بعده طول البقاء وإنا لله وإنا إليه لراجعون".



صابر الرباعى

وعبرت الفنانة لطيفة، عن حزنها الشديد لرحيل الموسيقار خالد فؤاد، قائلة:" ماذا أقول في هذا اليوم الحزي فقدت انسان واستاذ من اغلى الناس على قلبي رفيق درب و اخ عزيز و استاذ من أأمن الناس اللي اتعاملت معاه كان بيخاف عليا زي اخويا سافرنا كتير مع بعض و نجحنا كتير مع بعض حقبة من الزمن قضيناها مع بعض الف رحمة ونور على روحك يا خالد يا مايسترو عظيم".



لطيفة

وقالت الفنانة نجوم كرم: "شي بيزعّل، كلّ اللي منحبّن بيروحوا..الله يرحمك خالد فؤاد كنت مايسترو محترف ومحبّ بحضورك ما رح ننساك".



نجوى كرم

وكتبت الفنانة ديانا كرزون:" المايسترو الكبير خالد فؤاد في ذمة الله، الله يرحمك دكتور أول مرة بغني في مهرجان مواهب في دبي كنت معي تعلمت منك ورجعت قابلتك بعد الشهرة في اكبر مهرجانات وحفلات وبرامج الوطن العربي تشرفت بالوقوف الى جنبك الله يرحمك".



ديانا كرزون

كما نعت الفنانة مى فاروق، الموسيقار الكبير خالد فؤاد، عبر فيسبوك: "صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمة بيننا".

وقالت مى فاروق فى بوست عبر فيسبوك: "لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمه بيننا الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك فى الجنة ونعيمها أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء له".

والموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.

ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه ”بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية“، وغيرها من الأعمال.