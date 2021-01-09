شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يقدم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على النجم تامر حسني ليكون الواجهة الفنية المصرية لكأس العالم لكرة اليد، حيث يقدم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد الذي ستستضيفه مصر وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة وأسوان والجلالة بالعين السخنة وسيكون أيضًا نجم حفل الافتتاح المقام بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة وسط عرض استعراضي عالمي ضخم يعد الأول من نوعه في مصر.

وسيقدم النجم تامر حسني معه في العمل مطرب الراب مروان موسى ومطربة صاعده من اكتشافه هدى الشربيني لأداء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية والكليب من إخراج أشرف حمدى، واليوم بدأ الفنان تامر حسني تحضيرات وتجهيزات الاستعراض مع الفريق المصري والعالمي وسيقام الافتتاح يوم الأربعاء.

واستطاع النجم تامر حسنى أن يحتل المركز الأول فى قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ8 أغنيات من ألبومه خليك فولاذى، والأغانى التى طرحها حتى الآن من الألبوم هى "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولنى كلام، نفس النهاية وفى جمال كدة".

من ناحية أخرى، وجه النجم تامر حسنى، الشكر لجمهوره، بعد حصده 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث حصد جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل البوم عن "خليك فولاذى"، وجائزة أفضل دويتو عن أغنية "اختراع" التى شاركه فيها النجم محمود العسيلى، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "شكرا دير جيست، شكرا لكل حد صوت".