شكرا لقرائتكم خبر عن زين مالك يبدأ عام 2021 بإطلاق كليبه Vibez.. وألبوم جديد "فى الطريق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى زين مالك حصل على الحماس والنشاط الكافيان لإطلاق المزيد من الاعمال الموسيقية و الغنائية وخاصة بعد وصول ابنته الأولى للحياة من السوبر موديل الشهيرة جى جى حديد .

وأطلق زين مالك أغنية جديدة حملت اسم "Vibez" و ذلك على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ، و الكليب من إخراج بن مور وإنتاج ماثيو كاوث .

واستكمالا لنشاطه الفنى قرر النجم الشهير أن يطلق ألبومه الغنائى الجديد خلال الشهر الجارى، وهو الخبر الذي تصدر عدد كبير من المواقع الفنية، وهو ما أظهر زين مالك البالغ من العمر (27 عام) وكأنه قرر أن يكون عام 2021 عام نشاطه الفني.

وقد استطاع كليب "Vibez" الذى أطلقه زين مالك أمس أن يحقق أكثر من 2.7 مليون مشاهدة خلال الساعات الاولى من إطلاقه، كما نال الكليب أكثر من 573 ألف likes حتى الآن .



