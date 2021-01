شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كاردشيان تفتح ألبوم ذكرياتها بعد تقنين كورونا لتحركاتها.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان تفتقد الاستمتاع بوقتها والسفر حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19" الذى يهدد العالم، وهو ما ترجمته كورتنى من خلال استرجاع عدد من ذكريات إحدى رحلاتها فى ساردينيا.

ونشرت نجمة تليفزيون الواقع كورتنى كاردشيان البالغة من العمر (41 عامًا) عدة صور "من ألبوم ذكرياتها" على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وهى صور التقطتهم النجمة الشهيرة فى صيف عام 2019 من رحلتها فى ساردينيا بإيطاليا، حيث ظهرت كورتنى مرتدية "مايوة" ذو تصميم بسيط وهى تستمتع بوقتها على متن إحدى اليخوت الفارهة مع أصدقائها وأطفالها، بينما كانت النجمة الشهيرة مستمتعة بإشاعة الشمس وهو ما ظهر بالصور.

حصدت صور كورتنى نجمة "keeping up with the kardashians" أكثر من مليون likes خلال 7 ساعات فقط من نشر الصور على "إنستجرام" .

يذكر أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان أثارت ضجة مؤخرًا بجلسة تصوير خضعت لها خلال احتفالها بالعام الجديد، حيث ظهرت النجمة الشهيرة وهى ترتدى فستان قصير مصنوع من الجلد باللون الأسود، حيث أكد البعض انها كانت ذات style قريب من ستايل الدمية الشهيرة "باربى".