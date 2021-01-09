ليفربول لا يضع محمد صلاح ضمن أولوياته !

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 05:51 مساءً - منذ 3 ساعات

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن انتقال اللاعب المصري “محمد صلاح” من فريقه ليفربول الذي حقق معه الكثير من الانتصارات وشهد صلاح من خلاله انتشارا عالميا واسعا محققا اسما كبيرا في عالم كرة القدم.

وأفادت في هذا السياق صحيفة ”ديلي ستار“ الإنجليزية أن تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح ليس ضمن أولويات إدارة ليفربول في الوقت الحالي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، وقد أثار اللاعب التكهنات حول مستقبله قبل أسابيع عندما قال: ”من الصعب معرفة المدة التي سأستمر فيها مع ليفربول“.

وعن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، قال صلاح في حوار مع صحيفة ”أس“: ”ربما، لا تعرف المستقبل“.

ونقلت صحيفة ”ديلي ستار“ عن الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات قوله: ”إدارة ليفربول ستركز على لاعبين آخرين لتجديد عقودهم“.

وأضاف: ”لاعبون مثل فابينيو وفيرجيل فان دايك، تنتهي عقودهم في 2023، ليفربول يمنحهم الأولوية قبل محمد صلاح“.

وتابع: ”أجرى رامي عباس وكيل محمد صلاح محادثات مع ليفربول بشأن تمديد العقد، لكن المفاوضات متوقفة في الوقت الحالي“.

وانتقل محمد صلاح، البالغ من العمر 27 عاما، من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو، وسجل مع ليفربول 111 هدفا وصنع 45 في 117 مباراة.

وقاد محمد صلاح ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد غياب دام 30 عاما، كما نال مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وحول مستقبل الهولندي جورجينيو فينالدوم، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو المقبل، قال رومانو: ”فينالدوم يحترم ليفربول، تلقى عرضا جديدا من الريدز، لكنه لا يتناسب مع توقعات اللاعب، لقد طلب بعض الوقت للتحدث مع عائلته، ومنح النادي وعدًا بعدم التحدث مع أندية أخرى“.

تجدر الإشارة إلى أن فينالدوم البالغ من العمر 30 عاما يرتبط بالانتقال إلى برشلونة للعمل مجددا مع مواطنه رونالد كومان، المدير الفني السابق لمنتخب هولندا.