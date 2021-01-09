حاكم دبي يطلق كتاباً جديداً بعنوان "عالمي الصغير"

محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كتاباً جديداً يحمل عنوان "عالمي الصغير".



وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يشارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خلال هذا الكتاب ملايين الأطفال في الإمارات والوطن العربي والعالم ذكريات من سنوات طفولة وشباب سموه، والدروس التي تعلمها من التجارب والمواقف المختلفة التي شكّلت نظرته للحياة ورؤيته للتعامل مع ما تحمله من فرص وتحديات.

ويأتي إطلاق كتاب "عالمي الصغير" الذي تدور قصصه الخمس حول تجارب ومغامرات مرحلة الطفولة والشباب، في إطار حرص سموه على زيادة الوعي بين النشء والشباب، وإعداد جيل واعٍ ومثقف وقادر على تحمّل مسؤولية التطوير في المستقبل.