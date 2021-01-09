شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل لـ"أشرف زكى": شكرًا لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذفت الفنانة رحاب الجمل منشورًا اتهمت فيه أحد الممثلين رفضت ذكر اسمه بتعاطى الحشيش في بروفة أحد الأفلام، عبر حسابها على فيس بوك، موجهًا الشكر لنقيب الممثلين أشرف زكى.

وكتبت رحاب، قائلة: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية شكرًا دكتور أشرف ذكي لاهتمامك ولحرصك علي مصلحة الفن والفنانين ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي وأنا اثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق" .



رحاب

وكتبت رحاب الجمل، في البوست المحذوف، قائلة:"الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب."

وأضافت:" لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة ادب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات انا هاربيك".

وشاركت رحاب الجمل فى مسلسلين خلال شهر رمضان الماضى الأول هو "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

والمسلسل الثانى وهو "2 فى الصندوق" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله ومحمود البزاوى وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.