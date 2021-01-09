شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: لن أسمح بأن تكون السوشيال ميديا مكانا لتناول مشاكل الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على البوست الذى نشرته الفنانة رحاب الجمل تهاجم فيه أحد الممثلين، حيث قال إنه بمجرد أن تتقدم الفنانة رحاب الجمل بشكوى لنقابة المهن التمثيلية، سيقوم على الفور بالتحقيق فيها، موضحًا أنه فى نفس الوقت لن يسمح بأن تكون السوشيال ميديا مكانا لتناول مشاكل الممثلين.

وأضاف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن مشاكل الممثلين مقرها النقابة، وليست صفحات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى.

وترجع تلك الواقعة ، عندما شنت الفنانة رحاب الجمل، هجوما حادا على فنان رفضت ذكر اسمه، بسبب تصرفاته وحضوره التصوير في حالة سكر حسب كلامها.

وكتبت رحاب الجمل، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب."