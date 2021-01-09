شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابن الفنان الراحل سيد زيان بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إيمان سيد زيان، ابنة الفنان الراحل سيد زيان، عن وفاة شقيقها محمد، بعد صراع مع المرض، حيث نشرت صورة شقيقها الراحل أثناء مرحلة الطفولة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "البقاء لله.. توفى الآن آخى محمد سيد زيان، الله يرحمك يا محمد ويمتعك بوجه الكريم وبجنات الفردوس الأعلى ويجمعك بأمى وأبى فى الجنة يا حبيبى ى، أسألكم الدعاء لشقيقى محمد".





يأتى هذا بعد قرابة أسبوع، من كشف إيمان سيد زيان، ابنة الراحل الفنان سيد زيان، فى تصريحات سابقة خاصة لـ"الخليج 365" أن شقيقها تعرض لغيبوبة نتيجة ارتفاع الضغط الذى أدى إلى نزيف فى المخ، وتم نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة ويتواجد حاليًا بداخلها، مشيرة إلى أن الضغط كان 270 على 120.

وأضافت أن شقيقها لم يذهب قبل ذلك إلى مستشفيات وتتمنى من الله أن يشفيه، وحينها، نشرت إيمان، صورة لشقيقها، وعلقت عليها قائلة: "أسألكم الدعاء الكثير لأخى الوحيد محمد سيد زيان فى الرعاية المركزة فى غيبوبة، الله يشفيه ويعافيه بقدرته وعظمته ويفوق بلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم يارب يارب يارب انت الشافى المعافى أتوسل إليك يارب يفوق بمعجزة من عندك يارب يا سميع يا مجيب يا مالك الملك يَاذَا الجلال والإكرام يا الله".