شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى فى صورة مع فاروق الفيشاوى ومحمود ياسين: "كنت فرحان إنى وسطهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان خالد النبوى، عن صورة قديمة جمعته مع عملاقى الفن الراحلين فاروق الفيشاوى ومحمود ياسين، مشيرا إلى أنه كان سعيدا وفرحا للغاية وهو متواجد بينهم، معربا عن اشتياقه الشديد لهما، مؤكدا أنه تعلم عن قرب فنهما وإنسانيتهما.



النبوى وسط العملاقين الفيشاوى ومحمود ياسين

وقال خالد النبوى فى تعليقه على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، "قلت لهم أنا الصغير، يبقى أنا اللى فى الوسط، ضحكوا وفرحوا...كنت فرحان قوى إنى وسطيهم وهما كانوا واخدنى بالحضن"، مضيفا: "من الأيام الحلوة مع الناس الحلوة والعلام عن قرب من فنهم وإنسانيتهم، محمود ياسين وفاروق الفيشاوى وحشتونى جدا"، وأضاف النبوى مازحًا، "للتوضيح.. البدل دى كانت موضه ساعتها".

من ناحية أخرى، يصور النجم خالد النبوى، مشاهد الأكشن فى فيلم "أهل الكهف"، وتتوالى الأحداث بصراعات تدور بينه وبين الفنان صبرى فواز، الذى يجسد دور وزير شرير يحرض على القتل والفساد خلال الأحداث ويقوم بقتله بطل العمل فى نهاية الأحداث ليأخذ بثأر الجميع.

أهل الكهف" يشارك ببطولته بجانب خالد النبوى وتايسون، كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبرى فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.