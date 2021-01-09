شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ آسر ياسين وأحمد السقا من كواليس فيلم "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، صورة تجمع بين الفنان أحمد السقا والفنان آسر ياسين في أحداث فيلم "السرب"، الذى توقف تصويره حاليًا وانتهى السقا من تصوير أسبوع من مشاهده لانشغاله بمسلسله الجديد "نسل الأغراب" للمخرج محمد سامى، ومن المقرر أن يستكمل تصوير مشاهد الفيلم في شهر رمضان المقبل بعد انتهائه من تصوير المسلسل.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وصور "السقا" عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي، ويشارك في بطولة العمل آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.

وقامت شركة سينرجي بإنتاج فيلم "السرب" وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا والفنانة هند صبري، والنجمة منى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، حيث انضم شريف منير، ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم.