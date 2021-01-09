شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى لـ الخليج 365: رشحنا حسين الجسمى لجائزة النيل للمبدعين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشحت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، النجم الإماراتي حسين الجسمي لجائزة النيل للمبدعين العرب، وهي أهم وأبرز الجوائز التى تمنحها وزارة الثقافة المصرية للمبدعين من مصر ومختلف الدول العربية عقب ترشيحهم لها، وإجراء التصويت عليها.

من جانبه قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، إن ترشيح النجم العربى حسين الجسمى لهذه الجائزة جاء لدوره المهم والفعال فى دعم مصر عبر أغانيه الوطنية، وما قدمه للوطن من خلال مجموعة من الأغانى التى قدمها فى حب مصر والمصريين.

فى السياق ذاته أعرب نجم الخليج حسين الجسمى عن سعادته البالغة بهذا الترشيح، مقدما شكره وامتنانه لنقيب المهن التمثيلية ولنقابة الممثلين خلال اتصال هاتفى أجراه النجم العربى مع الدكتور أشرف زكى.