شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تنعى الموسيقار خالد فؤاد:" خسرت صديق قريب لقلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعت النجمة نانسى عجرم، الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد الذى غيبه الموت فجر اليوم السبت عن عمر يناهز 72 عامًا إثر أزمة صحية، وكتبت نانسى عجرم، عبر حسابها على تويتر، قائلة :"خسرت اليوم صديق قريب لقلبي، ترافقنا بكتير حفلات وكان شريك بنجاحها المايسترو الكبير خالد فؤاد خسارتك كبيرة مايسترو غيابك رح يكون صعب، رح نشتقلك ونشتاق لضحكتك وشغفك بالموسيقى.. الله يرحم روحك ويصبر عائلتك".



نانسى عجرم

كما نعت الفنانة مى فاروق، الموسيقار الكبير خالد فؤاد، عبر فيسبوك: "صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمة بيننا".

وقالت مى فاروق فى بوست عبر فيسبوك: "لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمه بيننا الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك فى الجنة ونعيمها أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء له".

والموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.

ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه ”بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية“، وغيرها من الأعمال.