شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل: أشرف زكى نصحنى بعدم تقديم بلاغ للنيابة ضد الممثل السكران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة رحاب الجمل في تصريح خاص لـ"الخليج 365" بعدما شنت، هجوما حادا على فنان رفضت ذكر اسمه، بسبب تصرفاته وحضوره التصوير في حالة سكر حسب كلامها: "اللى حصل ده فضيحة بكل المقاييس، وكنت سأتجه للنيابة اليوم لتقديم بلاغ لكن الدكتور أشرف زكى تحدث إلى ونصحني بعدم تقديم بلاغ وترك المشكلة للنقابة لكى تقوم بحلها، وأشارت إلى أن ما حدث يعتبر فضيحة كبيرة سببت لها حالة من الانهيار العصبي لذلك قررت عدم السكوت عنها".

كانت كتبت رحاب الجمل، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب."

وأضافت: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة ادب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات أنا هاربيك".

وشاركت رحاب الجمل فى مسلسلين خلال شهر رمضان الماضى الأول هو "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.