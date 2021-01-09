شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة تجمع تامر حسني وآسر ياسين لم يستقر على اسمها حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم تامر حسني من تسجيل ديو جديد يجمعه بالفنان آسر ياسين، ولم يستقر على اسم الأغنية حتى الآن، وهى من كلمات حمادة السيد، وألحان مديح محسن، والتوزيع الموسيقى لأمير محروس.

من ناحية أخرى فاجأ النجم تامر حسنى جمهور حفل رأس السنة، الذى أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى يعرض على جميع شاشات المتحدة، بتقديم أغنية "خليك فولاذى" لأول مرة على الشاشات، وهى الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد، حيث قدمها بطريقة مصورة من مقاطع من فيلمه الجديد "مش أنا".

وعلى هامش الحفل قال تامر حسنى إنه سعيد للغاية باختياره لتقديم الحفل الذى يختتم به عام 2020، وإنها كانت سنة صعبة للغاية ولكنه يسعى دائما لإسعاد الجمهور، مشيرا إلى أنه ممتن للغاية باختياره نجم عام 2020، لافتا إلى أنه سيستمر بنفس النشاط الفنى الذى ختم به العام وألبومه الجديد الذى حقق نجاحات كبيرة وتصدر التريندات ومواقع السوشيال ميديا.