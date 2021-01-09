شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "جمال الحريم" على قناة dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعرض مسلسل "جمال الحريم " يومياً على مجموعة قنوات DMC، حيث انطلق عرض أولى حلقات العمل الفترة الماضية وعرض منه 20 حلقة حتى الآن، فى تمام الساعة 8 مساء على قناة DMC ويعاد الساعة 3 صباحاً، و12.30 ظهراً، أما على قناة DMC دراما فيعرض الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 2.45 صباحاً، و 9 صباحاً، و3.45 مساء.

جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.

جمال الحريم تدور أحداثه حول الجن والعفاريت والخرافات، بظهور ثعابين وأفاعى وعقارب، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث وتحاول كل واحدة التخلص من هذا الجن فى إطار من الإثارة والتشويق، كما طرحت الشركة أيضاً 6 بوسترات دعائية سيطر عليهم طابع الرعب، يتصدر كل بوستر بطل من المشاركين فى البطولة.